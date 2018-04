Trump salue le combat de Macron contre « l’immigration incontrôlée »

Donald Trump a salué mardi les mesures « pas toujours populaires » prises par la France pour lutter contre « l’immigration incontrôlée », une des priorités du président américain qui veut faire construire un mur anti-immigrés à la frontière du Mexique, où il a déjà déployé des milliers de soldats. « Les Etats-Unis et la France luttent tous les deux contre une épreuve qui date de très, très longtemps. C’est l’immigration incontrôlée », a affirmé M. Trump lors d’une conférence de presse conjointe avec le président français Emmanuel Macron à Washington.

« Nous avons pris des décisions sérieuses pour reprendre le contrôle de nos frontières et de notre souveraineté », a-t-il ajouté, assurant que « nous avons réduit de façon importante mais nous allons stopper l’immigration illégale ».

Il a dit admirer « l’autorité » montrée par M. Macron pour régler cette question « d’une manière très honnête et très directe, et pas toujours populaire ».

Il faisait référence au vote par les députés français dimanche du projet de loi « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie ».

Le texte vise à réduire les délais d’étude des demandes d’asile pour faciliter à la fois l’expulsion des déboutés et l’accueil des acceptés, tout en allongeant la durée maximum de rétention administrative des étrangers en attente d’expulsion, dont les enfants.

L’opposition de gauche a dénoncé une loi « inhumaine (…) qui fait de l’étranger un suspect » alors que Paris a été plusieurs fois condamné par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour la rétention de mineurs. La droite a fustigé un texte qui faciliterait la régularisation de sans-papiers.

La France a enregistré un peu plus de 100.000 demandes d’asile en 2017, un record, et a accordé l’asile à 36% des demandeurs. Le pays comptait près de six millions d’immigrés en 2014.

