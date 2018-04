Taxe kilométrique: « étendre le système à tout le parc automobile est nécessaire »

« Etendre la taxe kilométrique à l’ensemble du parc automobile est nécessaire », affirme mardi Pieter Timmermans. L’administrateur-délégué de la fédération des Entreprises de Belgique (FEB) réagit ainsi au rapport annuel publié par Viapass, l’organisme interrégional qui coordonne et contrôle la taxe kilométrique en Belgique. « Taxer l’usage plutôt que la propriété, et ce en fonction du lieu, de l’heure et de la pollution. Supprimer dans le même temps la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation », a suggéré M. Timmermans sur Twitter. « Le rendement est certes important, mais surtout le résultat. Le trafic augmente, même pendant les heures creuses. »

La FEB souligne qu’une taxe kilométrique intelligente « est une bonne idée, à condition qu’elle soit inclue dans un plan de mobilité global, négocié par les gouvernements fédéral et régionaux. » « Comme une hirondelle ne fait pas le printemps, une seule mesure ne résoudra pas les embouteillages. Nous devons donc également mettre en place un cadre légal pour le travail en soirée et les livraisons de nuit et avoir davantage d’investissements publics dans la mobilité », ajoute la fédération patronale, qui appelle également à se pencher plus en avant sur le budget mobilité.

Selon la FEB, les automobilistes belges perdent chaque année plus d’une semaine complète de travail (44 heures) dans les embouteillages. Les investissements en infrastructures ont diminué de moitié depuis les années 80 et représentent actuellement 0,6% du PIB. Le coût économique des embouteillages est estimé à quelque 2% du PIB ou 8 milliards d’euros par an.

Source: Belga