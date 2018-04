Piétons renversés à Toronto – Dix personnes tuées dans un acte « délibéré » non lié à « la sécurité nationale »

La police canadienne affirme que le décès de 10 personnes heurtées par une camionnette bélier à Toronto lundi est le fait d’un acte « délibéré » non lié à « la sécurité nationale ». Une source policière identifie le chauffeur suspect comme Alek Minassian, rapportent les médias canadiens. Dix personnes ont été tuées et 15 blessées par une camionnette qui s’est lancée à vive allure sur un trottoir de la capitale économique du Canada, a confirmé la police dans la soirée.

Le bilan des victimes a été révisé en cours de soirée alors qu’il était initialement de neuf morts et 16 blessés.

Le suspect, rapidement maitrisé et arrêté, a été identifié comme Alek Minassian, un homme de 25 ans, selon le Toronto Star.

Source: Belga