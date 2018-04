Ligue des Champions – Liverpool domine Rome 5-2 avec d’intenables Salah (2 buts, 2 assists) et Firmino

Tweet on Twitter

Liverpool a remporté le match aller de la première demi-finale de la Ligue des Champions de football mardi en Angleterre. Les Reds ont dominé l’AS Rome 5 buts à 2 (mi-temps: 2-0), même si Nainggolan a sonné la révolte pour la Roma à 5-0 en fin de rencontre. Liverpool, où Simon Mignolet avait pris place sur le banc, a ouvert la marque par le joueur de l’année en Angleterre, l’Egyptien Mohamed Salah d’un splendide envoi du pied gauche dans la lucarne peu après la demi-heure de jeu (1-0, 36e). L’inévitable Salah doublait la mise juste avant la mi-temps (2-0, 45e+1), son 10e but en 11 rencontres pour Liverpool en Ligue des Champions.

En seconde période, les Romains de Radja Nainggolan, qui a joué tout le match, ont souffert encore. Dès la reprise, Salah offrait un caviar à Sadio Mané qui plantait le 3 à 0 (56e). L’Egyptien était à l’assist encore cinq minutes plus tard pour Roberto Firmino (4-0, 61e). Firmino n’en restait pas là en plantant un 5e but de la tête sur coup de coin, son 10e aussi cette saison en Ligue des Champions. L’AS Rome parvenait tout de même à réduire le score à dix minutes de la fin. Radja Nainggolan servait d’abord Edin Dzeko (5-1, 81e) puis forçait un penalty (main de Miller) dans la foulée convertit par Diego Perotti (5-2, 85e) à peine monté au jeu.

Liverpool a certes pris une option pour la finale, même si l’on se souviendra que battu 4 à 1 par Barcelone en quarts de finale, la Roma l’avait emporté 3 à 0 au retour pour se qualifier.

Le match retour se jouera le 2 mai à Rome. La seconde demi-finale met aux prises le Bayern Munich au Real Madrid. Les Bavarois reçoivent les Madrilènes mercredi, le retour en Espagne est programmé le 1er mai.

La finale se jouera le samedi 26 mai au Stade Olympique de Kiev, en Ukraine.

Source: Belga