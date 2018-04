Jordi Cuixart demande son transfert vers une prison catalane dans l’intérêt de son enfant

Tweet on Twitter

Le président de l’association culturelle indépendantiste Omnium Cultural, Jordi Cuixart, a demandé à être transféré de sa cellule madrilène à une prison catalane, rapportent mardi les médias espagnols. Il invoque en effet « l’intérêt supérieur de (son) enfant », âgé d’un an à peine, et ses « responsabilités en tant que père ». Le leader sécessionniste se trouve en détention provisoire dans la capitale espagnole depuis le 16 octobre, alors qu’il est suspecté d’avoir participé à l’organisation du référendum interdit sur l’indépendance de la Catalogne. Jordi Cuixart soutient que le maintenir plus longtemps à environ 630 kilomètres de Barcelone « bafoue de manière flagrante les droits de son enfant mineur ».

Les aller-retour de sa compagne et de leur enfant entraîneraient en effet « des conséquences économiques, psychologiques et émotionnelles » nuisibles à son noyau familial et au développement du bambin, argumente M. Cuixart.

Source: Belga