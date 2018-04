Brésil: Lula dit à son parti de trouver un autre candidat à la présidentielle

Tweet on Twitter

L’ex-président Lula, incarcéré pour corruption, a donné le feu vert à son Parti des Travailleurs (PT, gauche) pour qu’il trouve un autre candidat à la présidentielle au Brésil, dont il est donné favori tout en encourant une inéligibilité. Le PT a toutefois rapidement confirmé le maintien de la candidature de Luiz Inacio Lula da Silva, sa seule chance de revenir au pouvoir.

« Je voudrais que vous vous sentiez totalement libres de prendre toute décision parce que 2018 est une année très importante pour le PT, pour la gauche, pour la démocratie », a écrit la figure emblématique de la gauche dans une lettre lue par la présidente du parti, Gleisi Hoffmann, tard lundi lors d’une réunion de la direction du parti.

Peu après la publication de cette vidéo, Gleisi Hoffmann a indiqué sur son compte Facebook que le PT s’en tenait à la candidature de Lula. « Le peuple veut que Lula soit libre, que Lula soit président! Il n’y a pas de plan B, parce que Lula est innocent », a-t-elle dit, assurant que la candidature de celui qui a déjà été deux fois président (2003-2010) serait approuvée lors d’une prochaine convention nationale et enregistrée auprès du tribunal électoral le 15 août.

Le PT n’a pas non plus de plan B dans la mesure où aucun autre de ses dirigeants n’a le charisme ni l’expérience de Lula et n’est susceptible de décoller dans les sondages.

source: Belga