Un suspect inculpé pour tentative de meurtre sur agents de police à Anderlecht

Un suspect a été interpellé et inculpé de tentative de meurtre dans le cadre des récents incidents dans le quartier du Peterbos à Anderlecht et au cours desquels des agents de police ont été la cible de jets de projectiles, indique mardi le parquet de Bruxelles. L’homme a été placé sous mandat d’arrêt mais on ignore s’il est encore incarcéré.

«Depuis fin décembre 2017, une dizaine d’informations judiciaires ont été ouvertes pour tentatives de meurtres sur des policiers dans le cadre d’incidents au parc du Peterbos. Un suspect a déjà été placé sous mandat d’arrêt», indique le parquet de Bruxelles

Un des incidents dans le quartier du Peterbos remonte à dimanche soir quand des contrôleurs de la Stib ont été agressés par des jeunes lors d’une opération de contrôle des titres de transport. Une personne a été interpellée pour vol, coups et blessures dans le cadre de cet incident mais a été relaxée après audition.

Aucun suspect n’a encore été appréhendé dans le cadre de l’incident survenu lundi et au cours duquel une équipe de la VRT a essuyé des jets de projectiles.

Mesures spécifiques

Selon le parquet, des mesures spécifiques sont prévues pour appréhender les incidents dans le quartier. En janvier dernier, le procureur de Bruxelles a pris l’initiative d’attirer l’attention du chef de corps de la police locale de Bruxelles Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) sur le nombre croissant de dossiers de violence envers la police dans le quartier du Peterbos. Des directives concrètes ont été données afin d’assurer une enquête qualitative et l’identification des auteurs.

En mars, le procureur du roi a expliqué au bourgmestre d’Anderlecht son approche qui était à ce moment déjà en vigueur depuis quelques semaines. Lors de chaque incident dans le quartier du Peterbos, le magistrat de service est ainsi contacté. Les procès-verbaux des faits commis dans le quartier sont ensuite transmis à la section de première ligne du parquet dans les 24 heures et un magistrat centralise tous les dossiers. Enfin, lors des briefings hebdomadaires pour les magistrats de service pendant la journée, la nuit et le week-end, des instructions spécifiques sont données pour l’approche des faits dans le quartier «Parc Peterbos».

Cette méthode de travail est déjà appliquée depuis quelques semaines et sera maintenue aussi longtemps qu’il est nécessaire, précise le parquet. Des concertations régulières avec les services de police qui sont actifs dans ce quartier et avec leur chef de corps sont mises en place afin que les informations soient communiquées efficacement et que la réaction puisse être rapide.