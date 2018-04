Tentez la prairie fleurie

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Transformez une partie de votre jardin en prairie fleurie: un vrai paradis pour les insectes butineurs! La pelouse rase vous semblera désormais monotone.

L’emplacement de la prairie de fauche doit être bien ensoleillé, éloigné des arbres et des murs. Prévoyez-la en continuité avec la pelouse rase que l’on conserve aux abords immédiats de la maison. Vous pourrez ainsi l’observer de près sans écraser les plantes et sans déranger les insectes.

Une prairie de fauche ne comporte ni coquelicots, ni bleuets. Ces plantes annuelles ne se maintiennent d’une année à l’autre que si le sol est suffisamment dénudé pour permettre la germination de leurs graines… ce qui n’est pas le cas dans une prairie de fauche, mais bien dans un champ cultivé. Coquelicots, bleuets et bien d’autres ne fleuriront que si vous retournez le sol au moins tous les deux ans!

En laissant pousser votre pelouse, vous verrez d’abord fleurir les pâquerettes, les véroniques, les renoncules, les pissenlits puis les hampes florales des plantains. Ces premières espèces basses vont être supplantées par les graminées tandis que d’autres plus hautes comme la marguerite, l’achillée mille-feuille, le lotier corniculé vont pouvoir s’épanouir.

Dans un environnement préservé, le semis de graines de prairie n’est généralement pas nécessaire: le sol renferme un stock de graines en dormance qui se manifesteront dès que les conditions leur deviendront favorables. En ville, toutefois, un apport de quelques graines est souvent nécessaire. Assurez-vous qu’elles soient issues de souches locales.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, plus le sol est pauvre en éléments nutritifs (surtout azote et phosphore), plus la diversité végétale est grande: les sols «riches» favorisent le développement de quelques plantes envahissantes (l’ortie, par exemple), au détriment d’autres espèces.

Fauchez une fois par an

Traditionnellement, la prairie de fauche était fauchée une fois l’an et le foin était emporté. Comme aucun engrais n’était apporté par ailleurs, le sol s’appauvrissait ainsi lentement et les fleurs diverses abondaient. C’est donc cette pratique qu’il faut reproduire pour obtenir une prairie fleurie.

Quand faucher? Sauf exception, une fauche annuelle suffit, effectuée toujours à la même époque. Deux époques sont favorables. Une fauche effectuée à la mi-juillet favorisera plutôt les plantes à floraison printanière (cardamine, marguerite…). En fauchant mi-septembre, on favorise les fleurs d’été.

Beaucoup d’insectes passent l’hiver en se dissimulant dans les hautes herbes ou en y déposant leurs œufs. Il est donc préférable de ne pas faucher la totalité de la prairie. Le mieux est de laisser chaque année une parcelle non fauchée. Variez l’emplacement de cette parcelle d’une année à l’autre, sinon elle évoluera vers un taillis d’arbustes spontanés!

Comment faucher? Surtout ne pas broyer les herbes, afin de permettre le ramassage du foin. La

faux est assurément l’instrument le mieux adapté. Cependant, une tondeuse réglée à une hauteur de coupe maximale convient également.

Vous voulez plus de conseil pour un jardin naturel? Découvrez le Réseau Nature de Natagora sur le site.