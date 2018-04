Le prince Charles «ravi» de la naissance de son troisième petit-enfant

Le prince Charles s’est dit mardi «ravi» de la naissance la veille de son troisième petit-enfant, le deuxième fils du Prince William et de son épouse Kate, dont le prénom n’est toujours pas connu.

Le prince Charles, 69 ans, a exprimé sa «grande joie d’avoir un nouveau petit-enfant». «Nous sommes ravis de la nouvelle», a-t-il dit, associant à ses propos son épouse Camilla.

Des coups de canon ont été tirés mardi en début d’après-midi à Londres pour saluer la naissance du petit prince, cinquième dans l’ordre de succession au trône, et les cloches de Westminster ont sonné en son honneur.

« Arthur, favori »

Kate, 36 ans, a accouché lundi à 11h01 heure locale d’un garçon qu’elle a présenté aux admirateurs de la famille royale en sortant de l’hôpital, avant de regagner en fin d’après-midi, avec le prince William, leur résidence du palais de Kensington.

Les spéculations vont bon train sur le prénom choisi par le prince William et Kate. En attendant qu’il soit révélé, la préférence des parieurs va à Arthur. «Arthur est le grand favori du moment», a déclaré Harry Aitkenhead, porte-parole du groupe de paris Coral. «James, Albert et Philip (le prénom du grand-père de l’enfant, ndlr) sont aussi en lice et tout autre prénom serait un choc majeur», selon lui.