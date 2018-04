Développement durable : le travail des enfants doit encore être éradiqué

Dans le monde entier, 201 millions de personnes n’ont pas de travail, dont près de 74 millions de jeunes. Beaucoup d’autres personnes travaillent dans des conditions déplorables pour un salaire de misère. Pour ces personnes, un travail équitable est le chemin le plus court pour sortir de la pauvreté.

D’ici 2030, les Nations Unies veulent réaliser une croissance économique durable qui laissera le moins de gens possible à quai. Dans les pays les moins développés, cette croissance devra atteindre au moins 7% du PIB par an.

Cette croissance économique ne peut toutefois pas être une croissance à tout prix. Elle doit s’accompagner de meilleures conditions de travail, souligne l’Onu dans ses objectifs de développement durable. Travail obligatoire, travail des enfants et esclavage moderne doivent, notamment, désormais faire partie du passé. Aujourd’hui encore, 168 millions d’enfants travaillent dans le monde, souvent dans des conditions précaires.

Les habitants des pays européens contribuer à cette évolution, par exemple en privilégiant les vêtements fabriqués dans le respect des conditions de travail des travailleurs ou en optant pour des produits pour lesquels les producteurs locaux reçoivent un prix équitable.

Atteindre le plein-emploi

En Belgique, avec 6,6%, le chômage se situait en décembre 2017 un peu en dessous de la moyenne européenne de 7,3%. Il subsiste toutefois de grandes différences régionales. Bruxelles fait face à un chômage de plus de 16% et un chômage des jeunes de plus de 24%, tandis que la Flandre figure parmi les leaders européens en matière de plein-emploi.

Notre pays se classe parmi les bons élèves en matière de conditions de travail, mais certains groupes sont plus fragiles que d’autres. Les jeunes, les femmes, les personnes peu qualifiées et les migrants atterrissent souvent dans des jobs précaires. Le chômage chez les allochtones se situe bien au-dessus de la moyenne et diminue plus lentement que le chômage total. En Flandre, un jeune sur cinq ayant des antécédents de migrant est sans emploi.