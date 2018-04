Délaissé à cause d’une malformation, ce labrador a trouvé son ange gardien

Never let your best friends get lonely… keep disturbing them. Let me know what your friend's name is! . . . . . . . #instadoggie #dogselfie #dogloversunite #dailydogfeature #instadoggoldens #dogsandpals #doggy #dog_features #dogstar #doggrooming #cutedogsworldwide #cutedogsofig #dogs🐶 #dogloverofinstagram #dogsmile #dailywoof #dogfriendly #dogslife #dogsalon #instadog #cutedogtherapy #dogsofinstagram #cutedoggo #doggo #doglover🐶 #igwoofs #dogoftheday #instadoggy #ilovemydoggies #instadogsofficial

A post shared by Beaux Tox (@beauxtoxthedog) on Apr 16, 2018 at 5:54pm PDT