Les conseils de Jacques Borlée pour une journée de travail

« Plaisir d’être en forme »

À 60 ans, Jacques Borlée est un homme actif et très occupé. Après une carrière sportive riche en titres, il s’est consacré au coaching de ses enfants, Olivia, Kevin, Jonathan et Dylan. Quelques jours avant de s’envoler pour Orlando afin de préparer les prochaines compétitions qui attendent ses athlètes, le coach donne ses conseils aux lecteurs de Metro.

Quels sont vos conseils pour bien commencer une journée de travail ?

Le plus important, c’est la manière de gérer les protéines. Il faut prendre quatre fois 20 gr de protéines par jour. Le petit déjeuner est un moment clé où il faut absolument prendre 20 gr de protéines. Le pain protéiné de Biaform est extraordinaire car en prenant deux tranches, vous avez déjà vos 16 gr de protéines. Ajoutez à cela un morceau de fromage et vous avez vos 20 gr. Ça permet stabiliser son taux de glycémie et d’être boosté toute la journée. Tout le monde peut le faire, même dans le train, dans le bus ou dans le métro. Il faut que le ventre soit rempli le matin pour arrêter de grignoter.

Si vous prenez du pain Biaform à midi, il faut le compléter avec de la salade, des tomates ou un concombre. C’est très simple en fin de compte mais il faut le faire.

Quelle vision partagez-vous avec Biaform ?

Avec Biaform, c’est un partenariat intéressant car il va dans nos convictions. Tout le monde est sidéré par la longévité de Kevin et de Jonathan au top niveau, mais la clé est une très grande hygiène de vie. Quand on a un bon fonctionnement et qu’on déjeune bien, on a une longévité incroyable. Biaform s’inscrit dans ce concept et nous on y adhère à 120 %. Dans les pains Biaform, personnellement c’est le Provital que je prends le plus régulièrement au petit déjeuner. Son goût est différent et agréable.

Que conseillez-vous aux lecteurs de Metro pour être en forme au travail ?

Faire du mouvement est essentiel. Dans l’idéal, il faut marcher 5 km par jour. Le mouvement permet de nourrir le cerveau. Il faut également absolument travailler son Q.E., son quotient émotionnel, et faire 5 min de relaxation par jour. C’est aussi l’une des clés de la haute performance. Avec mes athlètes, nous faisons des exercices d’harmonisation du corps, en travaillant dans le calme et la sérénité en écoutant de la musique stimulante pour les ondes alpha, du Chopin par exemple. Créer ce bien-être par la musique et la relaxation devient capital dans le monde moderne. Pour cela, il faut aussi bien se nourrir. C’est un tout.