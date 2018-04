Energy Lab stimule les employés à faire plus de sport : « Quelques petites mesures suffisent pour bouger plus »

Bouger plus n’est pas évident pour la personne qui est assise toute la journée devant un écran. Pourtant il ne faut pas toujours aller chercher bien loin. « Moyennant quelques petites interventions, vous pouvez vous forcer à être plus actif(-ve) pendant la journée », explique Kristof De Smet, CEO d’Energy Lab.

Le sport est souvent la première activité que l’on sacrifie dans notre agenda trop chargé. Après une journée de travail trépidante, il n’est en effet pas évident d’enfiler le soir ses chaussures de sport. Voilà pourquoi c’est une bonne idée d’intégrer plus de mouvement dans votre horaire quotidien. Et c’est moins difficile qu’il n’y paraît.

Des mesures pratiques

« Quelques petites mesures suffisent pour faire plus bouger tout le monde en journée, même les employés qui ne sont pas des fanas de sport. Songez ici à des classiques comme prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur, ou installer l’imprimante dans un endroit central de façon à ce que vous deviez marcher un peu plus loin. En outre, comme entreprise, vous pouvez aussi organiser des lunch walks par exemple. En marchant, vous créez une dynamique totalement différente que quand vous êtes assis face à face à un bureau », explique Kristof De Smet.

Ces petits efforts pendant la journée sont essentiels pour notre santé. « De nombreuses études dressent la liste des effets nocifs de notre comportement sédentaire. Il n’est pas possible de compenser une journée de travail assis par une demi-heure de fitness le soir. Il est important de casser ce schéma assis en journée.»

Ludique et facile

Les employeurs qui veulent encore aller un pas plus loin peuvent aussi choisir d’inciter leurs collaborateurs à l’action via des compétitions de course à pied ou d’autres défis sportifs. Energy Lab a développé une plate-forme santé sur laquelle les employés peuvent partager leurs données sportives afin d’atteindre ensemble un objectif sportif. Songez par exemple à un nombre déterminé de pas par jour à atteindre, ou courir un certain nombre de kilomètres pour collecter de l’argent pour une bonne cause.

Comme il n’est pas facile de stimuler les employés à changer leur comportement, il est d’une importance cruciale d’éliminer le plus de freins possible. « Ne fixez pas des objectifs irréalisables. Vous pouvez difficilement attendre de la part de sportifs débutants qu’ils aillent courir un marathon après six mois. Veillez à avoir un défi accessible à tout le monde.»

Avantageux pour tout le monde

Une chose est claire et nette: les entreprises ont tout intérêt à avoir des collaborateurs sportifs. Les employés qui font régulièrement du sport souffrent moins de problèmes psychiques ou d’absence de longue durée. Et de plus, faire du sport ensemble fait aussi des miracles pour l’ambiance de travail. Enfin, une image sportive est toujours bonne pour l’entreprise, car cela signifie qu’en tant qu’employeur vous êtes avec votre personnel. Et cela aide dans la guerre des talents qui fait actuellement bien plus rage que jamais.(mh)

Plus d’informations sur les différentes possibilités de suivi via energylab.be