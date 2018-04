Tom Clerinx est coordinateur d’innovation chez Willemen Groep, une fonction de plus en plus répandue dans le secteur de la construction. Les coordinateurs d’innovation incitent leurs collègues à être attentifs aux nouveautés susceptibles de stimuler l’ensemble de l’industrie de la construction.

« J’analyse les techniques et matériaux de construction les plus récents dans le secteur. Un de mes collègues se concentre sur les hautes technologies, comme les drones et la domotique. Les drones sont de plus en plus utilisés sur les chantiers de construction, par exemple lors des rénovations de toitures. Ils réalisent en effet une analyse des infrarouges, permettant de savoir quelles sont les améliorations à apporter en matière d’isolation. »

L’une des principales réalisations de Tom est la plateforme d’innovation. Ses collègues peuvent y trouver une multitude d’informations sur les produits les plus récents. « Je veille à partager sans cesse mes connaissances. Pour ce faire, j’utilise les réseaux sociaux internes afin de faire connaître rapidement les dernières nouveautés. L’innovation commence par la connaissance de ce qui est disponible sur le marché. Ce n’est qu’ensuite que des démarches ultérieures peuvent être entreprises. »

Environnement et sécurité

Dans le secteur de la construction, l’innovation est une priorité pour diverses raisons. « La construction est un monde très compétitif. Toute entreprise doit donc être au courant des techniques les plus récentes, et de préférence avant la concurrence. De plus, comme les entreprises de construction engendrent des émissions de CO2 élevées, nous devons, dans la mesure du possible, prendre nos responsabilités en vue de protéger l’environnement. Sur nos chantiers, nous travaillons souvent avec des groupes d’accumulateurs au lieu de générateurs diesel. Il s’agit de grandes batteries qui n’utilisent pas les combustibles fossiles et réduisent également les émissions sonores pour le voisinage. Partout, la sécurité des travailleurs est primordiale. Par ailleurs, la manière de travailler est de plus en plus confortable. »

Tom estime que l’image conservatrice du secteur de la construction ne correspond pas du tout à la réalité. « Les entreprises de construction belges n’ont rien à envier aux acteurs internationaux. Bon nombre de projets innovants voient le jour dans notre pays, dont les propositions émanent souvent des travailleurs eux-mêmes ! ».