Sofien Ayari ne sera pas présent non plus à la lecture du jugement

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le tribunal correctionnel de Bruxelles rendra son jugement lundi dès 08h45 dans le procès de la fusillade de la rue du Dries le 15 mars 2016 à Forest. Aucun des deux suspects ne sera présent. On savait depuis la semaine dernière que Salah Abdeslam ne viendrait pas et lundi matin, le parquet fédéral a indiqué que le second suspect, Sofien Ayari, ne quitterait pas la prison. Vendredi dernier, son avocat avait pourtant laissé entendre qu’il viendrait. La lecture du jugement, long de près de 90 pages, devrait prendre environ quatre heures.

Source: Belga