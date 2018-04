Ruben Bemelmans, qualifié en double, hérite de Kimmer Coppejans en simple à Francavilla

Ruben Bemelmans, associé au au Néerlandais Tallon Griekspoor, s’est qualifié pour le 2e tour du double au tournoi de tennis Challenger de Francavilla, dans les Abruzzes, épreuve sur terre battue dotée de 43.000 euros, lundi en Italie. Bemelmans et Griekspoor ont battu au 1er tour l’Italien Alessandro Motti et l’Espagnol David Vega Hernandez 6-2, 2-6 et 13/11 dans le super tie-break. La rencontre a duré 1 heure et 18 minutes.

Ruben Bemelmans (ATP 107) est également engagé en simple messieurs. Tête de série N.1, le Limbourgeois affrontera au 1er tour Kimmer Coppejans (ATP 338), repêché des qualifications comme lucky loser. Ce sera un second duel belgo-belge d’affilée pour Coppejans, qui a été battu 6-3, 3-6, 6-4 par Joris De Loore (ATP 319) lundi au 3e et dernier tour des qualifications.

Joris De Loore aura pour premier adversaire du tableau final l’Italien Gianluigi Quinzi (ATP 347), bénéficiaire d’une wild card.

Arthur De Greef (ATP 288) a quant à lui été éliminé au 1er tour par le Norvégien Casper Ruud (ATP 205) 7-5, 2-6, 6-1 lundi.

Sander Gille et Joran Vliegen sont engagés en double, avec le statut de tête de série N.3.

