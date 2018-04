Piétons renversés à Toronto – Le véhicule bélier a fait neuf morts et seize blessés, selon la police canadienne

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Une camionnette bélier a percuté plusieurs personnes dans les rues de Toronto au Canada lundi en début d’après-midi, faisant neuf morts et seize blessés selon un premier bilan communiqué par la police canadienne. Le suspect, qui a délibérément emprunté à vive allure un trottoir, a été arrêté et placé en détention. « Nous pouvons confirmer que neuf personnes sont mortes et seize ont été blessées », a déclaré en conférence de presse le chef adjoint de la police de Toronto, Peter Yuen. Le conducteur du véhicule-bélier a été arrêté, a-t-il ajouté, sans préciser son mobile.

source: Belga