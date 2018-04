Olav Spahl nouveau directeur du sport de haut niveau du COIB à partir du 3 septembre

Le Comité Olympique et Interfédéral Belge a trouvé son nouveau directeur du sport de haut niveau. Il s’agit de l’Allemand Olaf Spahl. Ancien directeur technique de la fédération allemande de natation, l’homme de 43 ans est actuellement directeur d’un département au sein du Comité Olympique allemand (DOSB). Il a été chef de délégation adjoint de l’Allemagne aux JO de Londres, Sotchi, Rio et Pyeongchang. Il succèdera le 3 septembre à Eddy De Smedt, atteint par la limite d’âge, qui partira à la retraite à la fin de l’année.

Spahl, qui parle français, va s’installer en Belgique cet été et apprendre le néerlandais. Il est responsable du département en charge au sein du DOSB des 18 ‘Olympic support centers’, des 2 ‘Institutes for applied training and science technology’ et de la ‘Coaches academy’.

« Nous avons rencontré beaucoup de candidats avec un cv/palmarès impressionnant dans le monde du sport. Il a donc été difficile de faire un choix », a expliqué Philippe Vander Putten, CEO du COIB, dans le communiqué annonçant le choix du Comité Olympique et Interfédéral Belge.

« En tant que coach et responsable des ‘Olympic support centers’, Olav a prouvé qu’il connaît le sport sous ses différents aspects. Il a, de plus, acquis de l’expérience au sein de différentes délégations olympiques d’hiver ou d’été. Je suis convaincu qu’il s’entendra parfaitement avec mon équipe actuelle », a précisé Eddy De Smedt. « Les quelques mois que nous passerons ensemble seront, pour lui, l’occasion de bien assimiler les particularités du paysage sportif de notre pays et aussi de rencontrer les principaux acteurs du sport de haut niveau qui le composent. »

Quant à Olav Spahl, il a déclaré: « La responsabilité principale de notre équipe consistera à mettre en place avec toutes les parties prenantes les stratégies gagnantes afin d’augmenter de manière significative le nombre d’athlètes belges dans le Top mondial (Top 8) aux Jeux Olympiques. »

Source: Belga