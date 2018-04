L’UE et le Canada veulent réunir les femmes ministres des affaires étrangères en septembre

Tweet on Twitter

L’Union européenne et le Canada souhaitent rassembler les femmes ministres des Affaires étrangères en septembre, ont-ils annoncé en marge d’un sommet du G7 à Toronto, dimanche. « Faire progresser l’égalité entre les genres est une priorité de notre G7 », a affirmé la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland sur Twitter après avoir annoncé conjointement le sommet avec la diplomate européenne Federica Mogherini.

Mme Freeman avait placé la rencontre de ce week-end sous le signe des femmes et a rencontré samedi les ministres des Affaires étrangères d’Equateur, Ghana, Guatemala, Jamaïque, Colombie, Croatie et Panama – toutes des femmes.

Source: Belga