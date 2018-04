La réforme des allocations familiales adoptée par le Parlement germanophone

Le Parlement germanophone a adopté, lundi soir en séance plénière, le projet de décret concernant le nouveau modèle d’allocations familiales qui entrera en application en Communauté germanophone dès le 1er janvier 2019. Les parlementaires germanophones ont approuvé, avec treize voix pour, huit contre et deux abstentions, la réforme des allocations familiales, qui devrait être mise en œuvre dès le 1er janvier 2019.

Le texte prévoit, entre autres, un taux de base égal, quel que soit le rang de l’enfant, de 157 euros auxquels il faut ajouter une prime annuelle de 52 euros. A certaines conditions, un supplément social de 75 euros peut y être adjoint.

La proposition de décret prévoit aussi un supplément de 135 euros par enfant, à partir du troisième.

D’autres suppléments comme les indemnités de 239 euros pour les enfants orphelins de père et de mère ou encore de suppléments variant entre 85 et 561 euros pour les enfants souffrant d’affections sont définis dans le texte.

Le décret fixe également la prime de naissance ou d’adoption à un montant unique, non dépendant du rang de l’enfant, de 1.144 euros.

Source: Belga