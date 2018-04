Jupiler Pro League – Lokeren s’impose à l’Antwerp et accroît son avance en tête du groupe B

Lokeren est allé s’imposer sur la pelouse de l’Antwerp (1-2) lors de la dernière rencontre de la cinquième journée des playoffs II, lundi soir au Bosuil. Grâce à cette victoire, Lokeren compte quatre longueurs d’avance sur Saint-Trond et l’Antwerp. La première mi-temps, vierge en but, a vu les troupes de Laszlo Boloni dominer, sans pour autant parvenir à trouver le chemin des filets des Waeslandiens de Peter Maes.

Lokeren, pourtant assez peu dangereux en première période, a débloqué la situation grâce à un petit bijou de Guus Hupperts. Le Néerlandais a décoché une frappe lointaine qui est venue se loger dans la lucarne de Sinan Bolat (0-1, 69e). Dans la foulée, l’Antwerp a réagi grâce à Dino Arslanagic. A l’affut d’un tir repoussé par la barre de l’Uruguayen Joaquín Ardaiz, le défenseur a remis les deux à égalité (1-1, 74e). Quelques minutes plus tard, le même Arslanagic a glissé, permettant à Marko Miric, tout juste monté au jeu, de se présenter face à Bolat et de donner la victoire à Lokeren (1-2, 84e).

Au classement, Lokeren est premier du groupe B avec 11 points alors que l’Antwerp est troisième avec 7 unités, à égalité avec Saint-Trond.

Source: Belga