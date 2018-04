Arabie saoudite: 4 pèlerins britanniques tués dans un accident de la route

Quatre pèlerins britanniques ont péri et 12 ont été blessés quand l’autocar qui les transportait est entré en collision avec un camion-citerne en Arabie saoudite, ont indiqué dimanche les autorités des deux pays. L’accident a eu lieu samedi près de la ville d’Al-Khalas, dans l’ouest du pays, alors que les pèlerins étaient en route vers La Mecque, le lieu le plus saint de l’islam.

Dans un communiqué, l’ambassade saoudienne au Royaume-Uni a expliqué qu’elle « travaillait avec les Affaires étrangères britanniques pour délivrer au plus vite des visas aux familles des quatre pèlerins tués et des 12 blessés ».

Les blessés « ont été hospitalisés à La Mecque », selon ce communiqué, qui précise que 17 pèlerins britanniques au total étaient à bord de l’autocar.

« Mes pensées sincères vont aux familles des quatre pèlerins britanniques qui sont morts tragiquement dans un accident de car (…) et à ceux qui ont été blessés », a tweeté l’ambassadeur saoudien à Londres, Mohammed ben Nawaf.

Dans un court communiqué, un porte-parole des Affaires étrangères britanniques a expliqué que le ministère « accompagnait les familles » des victimes.

Chaque année, des millions de musulmans du monde entier se rendent dans l’ouest de l’Arabie saoudite à La Mecque et à Médine, le deuxième lieu saint de l’islam, pour effectuer le « grand » pèlerinage (hajj) dont les dates sont précises et le « petit » pèlerinage (omra), qui peut, lui, être accompli à n’importe quel moment de l’année.

En janvier 2017, six Britanniques dont un bébé de deux mois avaient été tués dans un accident de la route en Arabie saoudite alors qu’ils ralliaient la ville de Médine après avoir fait l’omra à La Mecque.

source: Belga