« The Voice Belgique » : quatre voix pour un seul vainqueur

La grande finale de «The Voice Belgique» saison 7, c’est ce soir à 20h20 sur La Une ! Les quatre finalistes ont prouvé qu’ils méritaient leur place. Mais qui succédera à Théophile Renier ? Metro revient sur le parcours et les qualités de chacun. Si Valentine est sans aucun doute la favorite de cette septième saison, on a souvent vu que «The Voice» réservait des surprises. Pour cette dernière émission, les quatre finalistes seront entourés de Louane, Alice on the Roof et Mc Solaar. Une bonne soirée en perspective !

Valentine, la favorite

Éliminée (injustement) lors des Blind Auditions de la saison 4, Valentine, originaire de Cambron-St-Vincent, dans le Hainaut, a bien fait de retenter sa chance cette année! Elle a bouleversé tous les membres du jury en interprétant un magnifique «Roxanne» de The Police. La jeune femme de 20 ans a livré une prestation parfaite et très émouvante, laissant bouche bée les quatre jurés. «On vient d’assister à la naissance de quelqu’un de grand» avait lâché Slimane, les larmes aux yeux.

Mais c’est finalement Matthew Irons qui a eu l’honneur de l’accueillir dans son équipe. Tout au long de son parcours, Valentine, dont l’univers tourne autour de la musique folk-rock indé, a livré des prestations sans faux pas. On retiendra notamment celle des demi-finales où elle a interprété «Believer» d’Imagine Dragons, en s’impliquant beaucoup dans une mise en scène qui faisait référence «au magnétisme de la Lune». Valentine est sans aucun doute la grande favorite de cette saison.

Jeff, le pianiste chouchou du public

Jeff, 36 ans et originaire de Tournai, est professeur de piano au conservatoire depuis 15 ans. Et ça se voit! Lors des Blind, il a fait se retourner les quatre fauteuils rouges en interprétant le titre «20 good reasons» du groupe australien Thirsty Merc. Sa sensibilité, son expérience, sa voix à la fois claire et éraillée par moments ainsi que son aisance au piano, ont séduit tous les membres du jury. Mais c’est BJ Scott qui a réussi à trouver les mots pour attirer Jeff dans son équipe.

Au fur et à mesure de l’émission, Jeff est devenu le chouchou du public. Il a été sauvé plusieurs fois par les votes des téléspectateurs. S’il n’est pas le plus impressionnant vocalement des quatre finalistes, ses prestations ont toujours été à la hauteur. On se souvient surtout d’un émouvant hommage rendu à sa femme enceinte et à sa mère récemment décédée sur le titre «Et un jour une femme» de Florent Pagny. On regrettera peut-être juste de ne pas l’avoir entendu davantage sans son piano.

Stéphanie, la rockeuse et bête de scène

C’est la plus solide de l’émission et aussi la plus expérimentée. C’est Vitaa qui a accueilli la Liégeoise dans son équipe, les autres coaches ayant déjà leur équipe au complet à ce moment des Blind (ce qui les a bien mis en rogne). Malgré un univers rock à cent lieues de celui de Vitaa, Stéphanie a scotché l’interprète d’«Un peu de rêve» en interprétant une version à la fois jazzy et rock de «Seven Nation Army» des Whites Stripes. «C’est une chanteuse incroyable», ont lancé Slimane et BJ Scott, qui avaient déjà croisé la route de Stéphanie durant leur carrière.

Tout au long de l’émission, Stéphanie a offert des performances quatre étoiles. On l’a souvent vue dans des prestations rock mais elle est aussi sortie de sa zone de confort en interprétant «Bad romance» de Lady Gaga et puis surtout l’inoubliable «Comme un boomerang» de Serge Gainsbourg. Une performance puissante en français qui lui a permis de se qualifier pour la finale.

Soraya, le diamant brut

C’est la plus jeune des quatre finalistes. À 16 ans, Soraya est un peu la surprise de cette finale car elle était en concurrence avec Adrien, un candidat atypique et très apprécié du public.

L’Athoise avait séduit trois coaches lors des Blind en interprétant «Love on The Brain» de Rihanna. Seule BJ Scott ne s’était pas retournée. Stressée mais livrant une prestation sans faute, elle a choisi Slimane comme coach.

La jeune femme a ensuite étonné tout au long du concours en changeant souvent de registre. Après avoir chanté du Pink et du Beyoncé, elle a oublié quelques paroles sur «Quand on a que l’amour» de Jacques Brel. Mais Soraya ne s’est pas laissé déstabiliser pour autant. En demi-finale, elle a parfaitement interprété sa version de «Bang Bang» de Nancy Sinatra et a obtenu son ticket pour la finale.