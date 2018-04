Un nouveau projet pour nettoyer l’océan Pacifique sera lancé cet été

Le rêve de Boyan Slat est en train de devenir réalité. Le système qu’il a imaginé lorsqu’il était étudiant pour nettoyer les océans sera lancé cet été dans l’Océan Pacifique.

L’incroyable projet de Boyan Slat se poursuit. Alors qu’il était encore sur les bancs de l’école, cet étudiant Néerlandais avait imaginé un nouveau système pour nettoyer l’océan des déchets plastiques. Depuis lors, son projet baptisé « The Ocean Cleanup » n’a cessé de se développer.

Boyan Slat s’est lancé dans cette aventure à 18 ans. Aujourd’hui âgé de 23 ans, le jeune Néerlandais développe avec ses 75 ingénieurs un système de barrières flottantes destinées à attraper les débris en plastique. Plus que jamais, le rêve du jeune homme est en train de devenir réalité. En effet, des scientifiques sont actuellement en train de préparer le déploiement de cette machine entre les côtes californiennes et Hawaï pour s’attaquer au « continent de plastique » qui flotte dans le Pacifique.

