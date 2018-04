Cécilia Ntelo-Wa-Leko est éducatrice spécialisée. En avril 2018, la jeune entrepreneuse a ouvert une crèche, Zarafa ASBL, qui a pour particularité d’accueillir des enfants sourds et non-sourds. Au terme de la Semaine du Microcrédit, organisée en mars par microStart, elle a remporté le prix de ‘Micro-Entrepreneur de l’année’.

Pour Cécilia Ntelo, le microcrédit a été une véritable providence: « Au départ, je disposais des fonds suffisants, grâce au soutien d’une fondation. Alors que je devais faire des aménagements coûteux, mon architecte a manqué à ses obligations. Non seulement le loyer, très élevé, courait déjà, mais le chantier prenait du retard. A cela se sont ajoutés des frais de justice pour obtenir gain de cause face à l’architecte. » C’est alors que Cécilia s’est tournée vers sa banque, BNP Paribas Fortis, qui lui a recommandé microStart, spécialiste en microcrédit.

Coaching gratuit

microStart lui a non seulement accordé un crédit, mais l’a aussi mise en contact avec Funds for Good, ce qui lui a permis d’obtenir un tiers du montant sans intérêts. « J’ai en outre bénéficié de conseils très précieux en marketing et comptabilité, et j’ai été mise en contact avec des experts qui m’ont aidée à finaliser mon projet de crèche inclusive. Un coaching gratuit très appréciable. C’est valorisant de voir qu’on croit en vous et en votre projet. Bref, on m’a accordé du crédit dans tous les sens du terme! »

