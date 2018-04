Un concert retransmis en direct depuis chapelle Sixtine, une première

La chapelle Sixtine, chef-d’oeuvre de la Renaissance, s’est ouverte dimanche un peu plus à la modernité avec son premier concert retransmis en direct sur internet, le « Stabat Mater » du compositeur écossais contemporain James MacMillan.

Ce poème du XIIIe siècle sur la douleur de Marie au pied de la croix et la volonté des fidèles de participer à cette douleur a été mis en musique par les plus grands musiciens au cours des siècles: Pergolèse, Vivaldi, Rossini, Dvorák, Poulenc…

« On touche ici au coeur d’une mère dans l’angoisse, comme toutes les mères le sont, à travers les âges et à travers les pays, quand leurs enfants souffrent« , a expliqué le cardinal Vincent Nichols, archevêque de Westminster, à l’AFP. Sous les fresques de Michel-Ange, « on peut penser à sa Pietà (une sculpture représentant la Vierge avec le corps du Christ sur ses genoux, NDLR) en bas dans la basilique (Saint-Pierre) et écouter cette Pietà musicale ».

En direct vidéo

Et pour toucher un public plus large que les quelque 300 philanthropes, religieux et amis invités, le concert a été retransmis en direct en vidéo sur le site internet de la radio Classic FM.

Les musiciens et choristes britanniques sont arrivés au Vatican en bermuda et glace à la main pour les répétitions mais n’ont pas caché leur émotion en se retrouvant face à face avec les anges, démons, prophètes et apôtres peints par les maîtres de la Renaissance: Michel-Ange pour l’essentiel, Le Pérugin ou Botticelli pour les murs latéraux.

« Haut lieu musical »

Ils étaient cependant un peu inquiets que la vaste voute résonne trop, « comme une salle de bain », a reconnu la soprano Julie Cooper. Mais quand ils ont commencé à chanter, les murs sont venus leurs rappeler que leur acoustique est tout aussi légendaire que leurs fresques.

La chapelle Sixtine est aussi « un haut lieu musical où les compositeurs ont écrit pour la liturgie pendant des siècles, certaines des plus grands compositeurs de la civilisation occidentale: Palestrina, Allegri, Josquin… », a rappelé M. MacMillan. « Cela donne beaucoup d’intensité et de puissance à la représentation ». Seul le ronronnement de l’imposant système de climatisation, indispensable pour préserver les fresques, est parfois venu perturber les silences.