Shania Twain s’excuse pour ses déclarations sur Trump

La chanteuse canadienne Shania Twain s’est excusée pour certaines des déclarations qu’elle a faites au sujet du président américain Trump hier dans un entretien avec The Guardian.

Dans l’interview, elle avait déclaré qu’elle aurait voté pour Trump si elle avait la nationalité américaine. « J’ai été surprise par la question sur le président américain, j’aurais dû donner plus de contexte à ma réponse », écrit-elle aujourd’hui sur Twitter. « J’aurais voté pour Trump, parce que, malgré sa brutalité, il semble être honnête. Vous préférez l’honnêteté ou,la politesse? Je pense que vous devez avoir les deux. Mais si je pouvais voter, je voudrais qu’on ne me dise pas de bêtises. J’aurais voté pour un candidat transparent, et les politiciens n’ont certainement pas cette réputation « , déclarait Twain hier dans The Guardian.

« Je ne partage pas les valeurs »

Sur Twitter, la chanteuse de 52 ans s’est ensuite excusée pour cette déclaration peu nuancée. « J’aurais dû donner plus de contexte. Je déteste la discrimination et j’espère qu’il est clair que je ne partage pas les valeurs et les idées du président américain », explique M. Twain. « Je fais de la musique pour rassembler les gens », ajoute-t-elle.

Shania Twain a percé dans les années 90 avec des succès mondiaux comme « You’re still the one » et « That Don’t Impress Me Much ». Après trois albums à succès, elle s’est retirée du show-business en 2004. L’année dernière, elle a annoncé son retour avec l’album studio « Now ». Le 10 octobre 2018, elle se produira au Sportpaleis d’Anvers dans le cadre d’une tournée européenne.