Quatre tigres du Bengale sont morts en un mois au Népal

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Quatre tigres du Bengale sont décédés en un mois dans le sud du Népal, portant un coup dur à la politique volontariste du gouvernement en vue de la protection de cette espèce, ont annoncé des officiels lundi.

La dernière mort en date s’est produite dimanche au Chitwan National Park, situé à 120 kilomètres au sud-ouest de Katmandou. « Nous ne connaissons pas avec certitude la cause de la mort mais nous avons deux théories. Les tigres sont des animaux territoriaux, il pourrait donc s’être battu avec un rival pour le territoire », a précisé un responsable du parc animalier. « Ils auraient pu se battre également pour une proie. »

Jeudi, un autre tigre, vivant en liberté cette fois, avait été trouvé mort dans une zone entourant le parc national. Deux autres tigres étaient déjà morts le mois dernier dans des forêts situées à l’extérieur du parc.

Lutte contre les braconniers

Le gouvernement népalais a développé une politique de parcs nationaux, a engagé une lutte plus sévère contre les braconniers et a permis un meilleur habitat pour les tigres dans un pays où la forêt couvre 29% du territoire. Selon le dernier recensement en 2013, il y avait 198 tigres du Bengale au Népal. On en dénombrerait 3.900 dans le monde.