Le chant des rossignols et autres volatiles à écouter le 1er mai

Une trentaine de sites à Bruxelles et en Wallonie accueilleront le mardi 1er mai les amateurs de balades en forêt pour écouter le chant matinal des oiseaux. Merles, pinsons des arbres et autres troglodytes mignons seront à (re)découvrir lors de la traditionnelle « Aube des oiseaux », indiquent lundi l’ASBL de protection de la nature Natagora et Jeunes & Nature.

Marcher dans la nature, écouter les bruits de la forêt, découvrir ce que l’on ne prend pas toujours le temps d’observer… Une balade (très) matinale que Natagora propose depuis une vingtaine d’années et assortie, pour la plupart des sites, d’activités organisées par des jeunes.

Des passionnés de la nature encadreront les amateurs, réunis en petits groupes de 10 à 15 personnes maximum, et aborderont des thématiques liées à la protection de la biodiversité. « La fauvette à tête noire est très sensible à la destruction des haies de jardin, par exemple », explique Amandine Tiberghien de Natagora. « Construire un petit tas de bois ou de pierres dans sa cour est par ailleurs très utile. Insectes et petits rongeurs viennent alors s’y installer et constituer une source de nourriture pour les oiseaux. »

Un « bain de forêt » qui entraîne simultanément une baisse du stress ainsi qu’une amélioration des défenses naturelles et de la tension artérielle, souligne en outre l’association. Le programme proposé pour chaque site est disponible en ligne sur: http://aube.natagora.be/index.php?id=2389.