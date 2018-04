« Bitcoin », « glyphosate » ou « porc »: l’élection du mot de l’année est lancée

Tweet on Twitter

« Bitcoin », « glyphosate » ou « porc »: le festival du Mot de la Charité-sur-Loire (Nièvre), dont la 14e édition se tiendra du 30 mai au 3 juin, lance lundi sa consultation populaire sur le mot de l’année, qui sera choisi à l’aide d’un vote sur internet et par un jury.

Les mots en lice sont: Bitcoin, colère, femmes, glyphosate, harcèlement, jupitérien, porc, réchauffement, ressenti, vegan, choisis par le politologue Roland Cayrol, ainsi que le mot « métissage », élu par 2.420 collégiens et lycéens de la Nièvre.

Les internautes ont jusqu’au 23 mai pour faire leur choix sur le site du mot de l’année (www.motdelannee.fr) et sur des sites partenaires de l’événement (dont 20 Minutes et France Télévisions). Un jury composé notamment de journalistes, écrivains et spécialistes de la langue française désignera également de son côté son mot de l’année. Les résultats seront annoncés le 25 mai.

L’an dernier, le jury avait choisi le mot « renouvellement » et les internautes le terme voisin « renouveau » tandis qu’en 2016 tous s’étaient accordés sur « réfugiés ».