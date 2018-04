Thuillies: collision frontale entre une voiture et un camion

Un accident est survenu, dimanche en fin d’après-midi, sur la Nationale 53 à Thuillies (Thuin). Éblouie, une conductrice a dévié de sa trajectoire et percuté un camion arrivant en sens inverse. Les pompiers ont été requis pour la désincarcérer. L’automobiliste était consciente mais sérieusement blessée. L’accident est survenu sur la route de Beaumont à Thuillies, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est.

Une conductrice qui circulait en direction de Beaumont a vraisemblablement été éblouie par le soleil et s’est déportée vers la gauche de la chaussée. Le chauffeur du poids lourd qui arrivait en face à allure modérée n’a pu l’éviter et l’a percutée frontalement, l’envoyant dans le fossé.

Descendus sur place, les pompiers ont utilisé des vérins pour désincarcérer la conductrice, écrasée par le bloc moteur, remonté à hauteur de l’habitacle. Consciente, la victime a été dégagée et transportée en milieu hospitalier. Elle souffrait de blessures graves mais ses jours ne semblaient pas en danger.

Source: Belga