Réouverture de l’autoroute E19/A7 vers Bruxelles à l’intersection avec la E42/A15 lundi

Le chantier a progressé selon l’agenda annoncé sur l’autoroute E19/A7 vers Bruxelles, fermée depuis vendredi soir entre l’intersection avec l’autoroute E42/A15 et l’échangeur de Familleureux, annonce la Sofico dimanche soir. « Cette fermeture devait permettre de réhabiliter l’autoroute sur 2 kilomètres (les deux premiers depuis l’intersection E42/A15-E19/A7 vers Bruxelles) », souligne la Sofico.

Réalisés durant le week-end, durant lequel le trafic est moins conséquent, pour impacter le moins possible la circulation, les travaux ont mobilisé des équipes 24H sur 24, ce qui a permis de tenir les délais annoncés. « Le chantier a progressé selon l’agenda annoncé et l’autoroute E19/A7 vers Bruxelles pourra être libérée ce lundi matin avant les heures de pointe sur le tronçon réhabilité », indique la Sofico.

Par contre, les travaux sur les 3 kilomètres suivants, situés juste avant l’échangeur de Familleureux et dont la réhabilitation a pu être entamée lors du week-end de fermeture, vont se poursuivre jusqu’au début du mois de mai. La circulation y sera réduite à une seule bande de circulation au lieu de deux et la vitesse sera limitée à 70 km/h . Le parking de Besonrieux/Garocentre situé du côté du chantier (vers Bruxelles) sera fermé pendant une dizaine de jours.

