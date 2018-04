MotoGP – Marc Marquez vainqueur du GP des Amériques en MotoGP, Xavier Siméon 20e

Tweet on Twitter

L’Espagnol Marc Marquez (Honda) a remporté le Grand Prix des Amériques, 3e manche du championnat du monde MotoGP, dimanche à Austin, Etats-Unis. Le double champion du monde en titre, pénalisé de trois places sur la grille de départ après avoir gêné son compatriote Maverick Vinales (Yahama) lors des qualifications, a réussi un impressionnant cavalier seul pour signer la 36e victoire de sa carrière dans la catégorie-reine, la 6e d’affilée dans le GP des Amériques, et son premier succès de la saison.

Maverick Viñales a pris la 2e place, l’Italien Andrea Iannone (Suzuki) la 3e. Les Italiens Valentino Rossi (Yamaha) et Andrea Dovizioso (Ducati) complètent le top 5.

Xavier Siméon (Ducati) a pris la 20e place, sur 21 pilotes classés, à 59.747 du vainqueur.

Andrea Dovizioso est leader du championnat avec 46 points, devant Marc Marquez (45) et Maverick Viñales (41).

Le prochain GP aura lieu le 6 mai sur le circuit de Jerez, en Espagne.

Source: Belga