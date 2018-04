Météo – Temps instable mais chaud ce dimanche

L’IRM prévoit pour ce dimanche un temps instable mais chaud avec des périodes ensoleillées mais aussi un risque d’averses orageuses. Maxima de 21° à 27° sous un vent faible à modéré de sud puis modéré de sud-ouest en journée. A la mer, une brise modérée s’établira l’après-midi. Dimanche soir et la nuit prochaine, il fera d’abord chaud avec un risque d’averses et d’orage. Après minuit, il fera graduellement plus sec et plus frais dans la moitié nord-ouest du pays. Les minima oscilleront de 9° à 14°.

En début de semaine, le temps sera variable et plus frais avec parfois des averses ou un peu de pluie. Les maxima seront voisins de 15° dans le centre.

