Tweet on Twitter

Share on Facebook

L’Institut royal météorologique (IRM) a lancé dimanche soir un avertissement contre des averses orageuses attendues dans plusieurs provinces du pays. « Ce soir et jusqu’en milieu de nuit, des averses parfois orageuses, pourront encore remonter de la France vers le centre et l’est du pays », indique l’IRM, dont l’avertissement est valable tant en Wallonie qu’à Bruxelles et en Flandre. Dans le sud du pays, l’avertissement est valable de ce dimanche 19h à lundi matin 3h.

Source: Belga