Ligue des Champions (d) – Wolfsburg et Tessa Wullaert battent Chelsea en demi-finale aller

Wolfsburg a battu Chelsea 1-3 dimanche soir en demi-finale aller de la Ligue des champions féminine de football. Du côté du club allemand, la Red Flame Tessa Wullaert est montée au jeu à la 88e minute. Wolfsburg a ainsi pris une belle avance en vue du match retour prévu dimanche prochain. Menées au score après trois minute suite à un but de Ji So-Yun, les Allemandes ont réagi à la 18e en égalisant grâce à Gunnarsdottir. Un auto-but de Bright (43e) a ensuite lancé Wolfsburg vers la victoire avant le but du 1-3 signé Dickenmann (66e).

Dans l’autre demi-finale, disputée plus tôt dans l’après-midi, les tenantes du titre de l’Olympique Lyonnais ont partagé 0-0 sur le terrain de Manchester City.

Source: Belga