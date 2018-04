Les membres du FMI mettent en garde contre des risques menaçant la croissance mondiale

L’économie mondiale fait face à des risques sérieux à long-terme en dépit de perspectives encourageantes à court-terme, met en garde une commission du Fond monétaire international (FMI). Dans des conclusions publiées samedi à l’occasion des réunions de printemps du FMI à Washington, la commission affirme que les risques à long-terme pour l’économie mondiale sont « biaisés à la baisse ».

Le FMI a émis cette semaine la projection d’une croissance mondiale annuelle de 3,9% en 2019 mais a mis en garde contre les menaces telles que l’augmentation de l’endettement et les tendances protectionistes.

Une poussée de l’investissement et du commerce a donné lieu à une croissance plus forte et plus large à court-terme, observe un panel ministériel de 24 pays formulant des avis au conseil des gouverneurs dans un communiqué final. « La montée des vulnérabilités financières, un regain des tensions commerciales et géopolitiques, et une dette historiquement élevée menacent les perspectives de croissance mondiale », affirme cette commission.

« Alors que nous avons tourné la page après une décennie de crise, nous nous accordons à penser qu’il y a des nuages sombres à l’horizon, et nous devons collectivement et individuellement nous concentrer sur des réformes économiques approfondies pour assurer une meilleure croissance, durable et inclusive », a pour sa part commenté la cheffe du FMI, Christine Lagarde.

