Les membres de la banque mondiale votent pour une augmentation de capital

Les 189 membres de la Banque mondiale ont approuvé par vote samedi une augmentation du capital de 13 milliards de dollars (10,6 milliards d’euros). La Banque mondiale est la plus grande institution d’aide au développement. Via des prêts à faible taux à des pays en voie de développement, l’organisme vise à lutter contre la pauvreté. Cette augmentation de capital fait partie d’un paquet de mesures qui ont été approuvées lors de la réunion de printemps de la Banque mondiale. Les USA, membre le plus important, avaient refusé un temps d’approuver cette augmentation de capital avant de fléchir.

Le président de la banque, Jim Yong Kim, parle d’un « accord historique ».

Le ministre belge à la coopération au développement, Alexander De Croo (Open VLD) a participé aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, dans la capitale américaine.

Il a signé un accord visant à augmenter le nombre de Belges qui sont employés par la Banque mondiale. Cette institution est le premier destinataire de l’argent de la coopération belge au développement.

Source: Belga