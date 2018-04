Les Belges à l’étranger – Mohamed Salah élu Joueur de l’Année en Angleterre devant Kevin De Bruyne

L’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) a été élu Joueur de l’Année en Angleterre dimanche lors des 45e Professional Footballers’ Association (PFA) Awards, à Londres. Kevin De Bruyne (Manchester City) termine 2e de ce scrutin, devant l’Anglais Harry Kane (Tottenham). Mohamed Salah, 25 ans, meilleur buteur de Premier League (31 buts) et impliqué dans 54 buts (41 buts et 13 assists) pour l’équipe de Jürgen Klopp cette saison, est qualifié avec les Reds pour les demi-finales de la Ligue des champions, qui verront Liverpool affronter l’AS Rome.

Kevin De Bruyne, 26 ans, a été sacré champion d’Angleterre avec Manchester City/ Le Diable Rouge s’est érigé comme le maître à jouer des Skyblues cette saison. Régulier et décisif, il a disputé 49 rencontres toutes compétitions confondues, marquant 12 buts et délivrant 22 assists.

Les autres nominés étaient l’Allemand Leroy Sané et l’Espagnol David Silva (Manchester City) et l’Espagnol David De Gea (Manchester United).

Leroy Sané, 22 ans, a reçu le prix du Meilleur jeune joueur de l’année.

Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen (Tottenham) figurent dans l’Equipe de l’Année, aux côtés de David De Gea (Manchester United), Kyle Walker (Manchester City), Nicolas Otamendi (Manchester City), Marcos Alonso (Chelsea), David Silva (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham), Mohammed Salah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham) et Sergio Agüero (Manchester City).

Eden Hazard reste le seul joueur belge à avoir reçu le prestigieux trophée de ‘Player of the Year’, lorsqu’il a été sacré champion d’Angleterre avec Chelsea en 2015. L’an passé, le capitaine des Diables Rouges avait été devancé par son équipier chez les Blues, le Français N’Golo Kanté.

