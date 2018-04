Les Belges à l’étranger – Kevin De Bruyne sera-t-il élu Joueur de l’Année en Angleterre?

Le nom du Joueur de l’Année en Angleterre sera révélé lors du 45e Professional Footballers’ Association (PFA) Awards, dimanche soir à Londres. Kevin De Bruyne, déjà champion avec Manchester City, figure parmi les six nominés à la succession du Français N’Golo Kanté. Mercredi soir, le Diable Rouge a déjà été choisi pour figurer dans le onze de l’année, en compagnie notamment de Jan Vertonghen et de quatre de ses coéquipiers à City.

Le Belge de 26 ans, étincelant au milieu de terrain de l’équipe de Pep Guardiola, apparaît comme un des principaux prétendants à cette prestigieuse récompense. Cette saison, il s’est érigé comme le maître à jouer des Skyblues. Régulier et décisif, il a disputé 48 rencontres toutes compétitions confondues, marquant 11 buts et délivrant 22 assists. Il a régulièrement fait parler de lui pour la qualité de ses passes offensives et son sens du jeu collectif.

Son principal concurrent devrait être l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), meilleur buteur (31) de Premier League et impliqué dans 54 buts (41 buts et 13 assists) pour l’équipe de Jürgen Klopp cette saison. L’Allemand Leroy Sané et l’Espagnol David Silva (Manchester City) ainsi que l’Anglais Harry Kane (Tottenham) et l’Espagnol David De Gea (Manchester United) complètent la liste des nommés.

‘KDB’ peut devenir le deuxième Belge à recevoir le prestigieux trophée de ‘Player of the Year’, après Eden Hazard, lauréat en 2015 avec Chelsea. L’an passé, le capitaine des Diables Rouges avait été devancé par son équipier Kanté.

Kane et Sané sont également en lice pour le titre de Jeune de l’Année, que briguent aussi Ederson (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United) et Ryan Sessegnon (Fulham, D2 anglaise)

Source: Belga