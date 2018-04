Les Belges à l’étranger – Jan Vertonghen et Kevin De Bruyne dans l’équipe de l’année des PFA Awards

Jan Vertonghen (Tottenham) et Kevin De Bruyne (Manchester City) figurent dans l’équipe de l’année de Premier League dévoilée lors la 45e soirée des Professional Footballers’ Association (PFA) Award, dimanche soir à Londres. On trouve en tout cinq joueurs de Manchester City, le nouveau champion d’Angleterre, dans ce onze de l’année, qui se compose, en plus des deux Diables Rouges, de David De Gea (Manchester United), Kyle Walker (Manchester City), Nicolas Otamendi (Manchester City), Marcos Alonso (Chelsea), David Silva (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham), Mohammed Salah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham) et Sergio Agüero (Manchester City).

Kevin De Bruyne est en outre un des six joueurs nominés pour le titre de Joueur de l’année, avec l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), l’Allemand Leroy Sané et l’Espagnol David Silva (Manchester City) ainsi que l’Anglais Harry Kane (Tottenham) et l’Espagnol David De Gea (Manchester United).

‘KDB’ peut devenir le deuxième Belge à recevoir le prestigieux trophée de ‘Player of the Year’, après Eden Hazard, lauréat en 2015 avec Chelsea.

Source: Belga