Fed Cup – La Belgique à une victoire du maintien au sein du Groupe mondial

Il reste un point à prendre à la Belgique dimanche pour assurer son maintien au sein du Groupe mondial de la Fed Cup de tennis, qui réunit les huit meilleures nations du monde. La Belgique a en effet bouclé la première journée de son match de barrage face à l’Italie sur le score de 2 à 0 samedi sur la terre battue de Gênes. En match d’ouverture, Elise Mertens (WTA 17), 23 ans, avait assumé son statut de numéro 1 belge en dominant Jasmine Paolini (WTA 145), 22 ans, 6-1, 7-5 après 1 heure et 35 minutes de jeu, pour offrir le 1 à 0 aux Belges.

Alison Van Uytvanck (WTA 50), 24 ans, avait ensuite permis à la Belgique de mener 2 à 0 en battant Sara Errani (WTA 91) en trois manches, 6-4, 6-7 (6/8), 6-2 en 2 heures et 43 minutes de jeu.

La bande d’Ivo Van Aken, capitaine ad interim après le départ de Dominique Monami, n’a plus besoin que d’un succès dimanche pour assurer son maintien dans le groupe mondial.

Dimanche à 12 heures, Elise Mertens rencontrera Sara Errani. Jasmine Paolini sera ensuite opposée à Alison Van Uytvanck. Restera à disputer le match de double entre Deborah Chiesa-Jessica Pieri et Kirsten Flipkens-Elise Mertens.

Les capitaines des deux équipes peuvent modifier leur composition jusqu’à une heure avant le coup d’envoi.

La Belgique est contrainte de passer par la case barrages après sa défaite 3-2 en France au 1er tour du Groupe mondial en février dernier. L’Italie a pour sa part gagné le droit de disputer les barrages en battant l’Espagne 3-2 au 1er tour du Groupe mondial II.

