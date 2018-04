Euroligue (d) – Emma Meesseman guide Ekaterinbourg vers une victoire finale en Euroligue

Emma Meesseman, avec son club d’Ekaterinbourg, a décroché dimanche soir l’Euroligue féminine de basket pour la seconde fois de sa jeune carrière. Le club russe, emmené par les 19 points de l’intérieure flandrienne de 24 ans, a battu les Hongroises de Sopron sur le score de 72-53 (mi-temps: 42-30), dimanche à Sopron. La Belgian Cat, 1m93, avait déjà été championne d’Europe lors de son arrivée dans le club de l’Oural il y a deux ans. Brillante en demi-finale de ce Final Four disputé à la Novomatic Arena de Sopron, Meesseman a une nouvelle fois été déterminante pour sa formation en finale.

En effet, l’intérieure a inscrit 19 points, capté 9 rebonds et distillé 5 assists, terminant meilleure marqueuse de la rencontre pour son club. Ekaterinbourg, entraîné par l’Espagnol Miguel Mendez, remporte l’Euroligue pour la quatrième fois après des sacres en 2003, 2013 et 2016.

Le match pour la 3e place a été remporté 87-82 par les Russes du Dynamo Kursk, tenantes du titre, contre Yakin Dogü, l’équipe turque d’Ann Wauters. L’intérieure waaslandienne, 37 ans, pour son 12e Final Four, n’a cependant pas joué, toujours en souffrance de son genou opéré en décembre dernier.

Source: Belga