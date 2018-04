Doublé Coupe-Championnat pour Asterix Beveren, champion pour la 5e fois de suite

Tweet on Twitter

Asterix Beveren (ex-Kieldrecht) a décroché samedi soir son 12e titre de champion de Belgique de volley féminin en pliant la finale (best-of-3) face à Oudegem en deux manches. Les Waeslandiennes l’ont emporté 3 sets à 0 samedi (25-19, 25-20, 25-12) après avoir déjà pris la mesure des Gantoises lors de la première manche 1 set à 3 (30-28, 17-25, 18-25, 12-25) dimanche dernier.

Asterix Beveren, coaché par le sélectionneur national et coach de l’année, Gert Vande Broek, décroche son 5 titre consécutif et réussit le doublé après avoir déjà remporté la Coupe de Belgique (face déjà à Oudegem en février). C’était aussi la 5e Coupe de Belgique d’affilée pour Asterix Beveren – club issu de la fusion entre Asterix Kieldrecht et AVO Melsele en 2016 – lauréat du trophée à 15 reprises.

Source: Belga