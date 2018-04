Coupe des Pays-Bas – Feyenoord remporte sa 13e Coupe des Pays-Bas

Feyenoord a remporté la 100e édition de la Coupe des Pays-Bas de football en battant l’AZ 3-0 en finale dimanche au Kuip de Rotterdam. Nicolai Jorgensen a ouvert le score à la 28e minute. Robin van Persie a fait 2-0 dix minutes plus tard et Jens Toornstra a planté le dernier but dans le temps additionnel.

Titulaire dans les rangs de l’AZ de John Van den Brom (l’ancien coach d’anderlecht), Stijn Wuytens a été remplacé à la 78e minute.

Feyenoord, champion 2017, a enlevé la 13e Coupe de Pays-Bas de son histoire, la première depuis 2016. L’équipe de Giovanni van Bronckhorst décroche ainsi un ticket pour le 3e tour préliminaire de l’Europa League.

L’Ajax Amsterdam détient le record avec 18 victoires en Coupe des Pays-Bas. Suivent Feyenoord (13) et le PSV Eindhoven (9), sacré champion la semaine dernière.

Source: Belga