Carrasco marque contre Witsel, les deux équipes partagent l’enjeu

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le Dalian Yifang de Yannick Carrasco et le Tianjin Quanjian d’Axel Witsel se sont quittés sur un partage (1-1), dimanche lors de la 7e journée de Chinese Super League. Carrasco a marqué le but des siens sur un penalty. Le Français Anthony Modeste avait ouvert le score dès la 6e minute, déjà sur penalty. Carrasco a marqué son deuxième but en Chine peu avant la mi-temps. Les deux Diables Rouges ont disputé l’intégralité de la rencontre.

Après 7 matches, Tianjin Quanjian est 13e avec 8 points alors que le Dalian Yifang occupe la dernière position avec trois unités. Le club de Carrasco n’a pas encore gagné une rencontre.

Source: Belga