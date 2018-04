Bob et Mike Bryan, vainqueurs à Monte-Carlo, remportent un 116e titre ensemble

Les Américains Bob et Mike Bryan, qui auront 40 ans dans une semaine, ont soulevé un 116e trophée ensemble, dimanche au terme de la finale du double au tournoi de tennis Masters 1000 (4.872.105 dollars) de Monte-Carlo. Sur la terre battue monégasque, les jumeaux se sont imposés 7-6 (5), 6-3 devant l’Autrichien Oliver Marach et le Croate Mate Pavic. Bob et Mike Bryan ont décroché leur 6e sacre à Monte-Carlo, le 38e en Masters 1000 et le 116e en carrière, ajoutant une ligne à un palmarès déjà faramineux.

Anciens N.1 mondiaux, ils comptent 16 titres majeurs et 1064 victoires sur le circuit, un record. Comme d’habitude, ils ont célébré leur victoire par un saut poitrine contre poitrine, devenu leur marque de fabrique.

Plus tard dans la journée, l’Espagnol Rafael Nadal, N.1 mondial, aura l’occasion de décrocher un onzième sacre en simple sur l’ocre de Monte-Carlo. Le Taureau de Manacor sera opposé au Japonais Kei Nishikori (ATP 36).

Source: Belga