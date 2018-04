Audi Hockey League – Le Watducks prend option sur le ticket EHL, le Daring se sauve

Avec le faux pas sur ses terres du Dragons, surpris 1-2 par le Beerschot, le Waterloo Ducks, vainqueur pour sa part 2-4 à La Gantoise, a repris seul la tête de l’Audi Hockey League, dimanche, à l’issue de la 20e journée du championnat de Belgique messieurs de hockey. Avec désormais 3 points d’avance sur les champions de Belgique en titre, les Canards, qui joueront leurs deux derniers matchs à domicile, contre l’Orée et l’Herakles, ont ainsi pris option sur le premier ticket qualificatif pour l’Euro Hockey League 2018-2019, réservé au vainqueur de la phase régulière de la compétition avant les play-offs. De son côté, le Léopold a signé mathématiquement sa participation aux play-offs en corrigeant Louvain 8-1. Les Ucclois, 3e avec 40 unités, ont ainsi porté le coup de grâce aux Universitaires qui accompagneront en division inférieure le Pingouin, auteur d’un partage dimanche 2-2 face au Daring, dont le point suffit pour se maintenir en Division Honneur.

Mené à deux reprises face à l’Herakles, le Racing est néanmoins parvenu à décrocher les trois points en fin de partie, sur pc, grâce à son défenseur Connor Harte (67e), auteur du 4-3 et d’un triplé dimanche au Vivier d’Oie. L’Irlandais, également sur pc (31e), avait déjà permis aux hommes de Xavier Reckinger de revenir une première fois au score après un but d’ouverture de Nicolas De Kerpel (29e), qui redonna l’avance pour les Lierrois juste avant la mi-temps (34e). Jeremy Duncan accentua même l’écart au retour des vestaires (38e), avant qu’à nouveau Harte (45e) et Tom Boon (47e), sur pc, n’égalisent en fin de 3e quart temps. Les Rats pointent toujours en 4e position, avec 39 points, à une unité du Léopold et cinq devant le Braxgata, qui est allé s’imposer 2-4 à l’Orée.

Le championnat régulier de Division Honneur arrivera à son terme après un double week-end en fin de semaine prochaine, avec une première série de duels en nocturne vendredi, et une 22e journée finale, dimanche après-midi.

