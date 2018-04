Tweet on Twitter

Au moins 48 civils ont été tués et 112 blessés dimanche à Kaboul dans un attentat-suicide revendiqué par le groupe Etat islamique contre un centre d’enregistrement électoral, selon un nouveau bilan des ministères afghans de l’Intérieur et de la Santé. Au moins 21 femmes et cinq enfants figurent au nombre des morts, selon le porte-parole du ministère de la Santé, Wahid Majrooh.

source: Belga