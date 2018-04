Rendre les paradis terrestres accessibles, le nouveau défi de l’aérien low-cost

Alors que Tahiti se rêve en destination authentique, moins attachée à son image de voyage de noces, la compagnie French Bee risque de soutenir le trafic positif vers la Polynésie française (+6 % de trafic international au premier trimestre) avec l’arrivée de son A350, dès le 11 mai. Le low-cost long-courrier écrit une nouvelle page de l’histoire de l’aérien : rendre le bout du monde accessible. Voici où le rêve peut se concrétiser.

Seychelles

Joon, la petite sœur d’Air France, effectuera son tout premier vol vers Mahé, aux Seychelles, le 5 mai prochain. L’archipel, où certains couples n’hésitent plus à atterrir pour se passer la bague au doigt, est accessible à partir de 299 € l’aller. A ce prix-là, les voyageurs ne disposent d’aucun bagage en soute et doivent prévoir un supplément pour se restaurer à bord. La République seychelloise est une destination convoitée. En marge du low-cost long-courrier, British Airways a décidé de desservir l’archipel toute l’année, à partir de 697 livres l’aller/retour (environ 800 €).

Tahiti

A compter du 11 mai prochain, French Blue, rebaptisée French Bee en début d’année, rejoindra l’aéroport de Tahiti Faa’a, via San Francisco. Les tarifs démarrent à 639 € l’aller, au départ de Paris-Orly (une offre propose en ce moment l’aller simple à 509 €). A ce prix-là, les vacanciers n’ont droit qu’à un bagage à main de 12 kilos et doivent prévoir leurs propres repas. Pour profiter d’un bagage en soute (23 kg) et de deux repas à bord, compter 729 euros l’aller. Un tarif « premium » à partir de 1.129 € l’aller permet de s’installer en classe « Premium blue » et de jouir d’un deuxième bagage en soute.

Martinique et Guadeloupe

En lançant en 2012 ses appareils vers Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de-France (Martinique), XL Airways s’imposait comme précurseur du voyage paradisiaque à moindre frais. Si le transporteur est devenu spécialiste des Caraïbes, il est désormais concurrencé sur son propre terrain. Level, filiale low-cost long-courrier du groupe IAG (British Airways et Iberia), débarque en juillet en Guadeloupe et en septembre à la Martinique. Prix de l’aller : 99 € en classe Economy, au départ de Paris. Imbattable, pour le moment… La concurrence sera féroce, car Level a d’ores et déjà prévu de renforcer ses liaisons pour l’hiver 2018/2019.

Ile Maurice

Eurowings est pionnière dans le vol low-cost vers les destinations de rêve. La filiale de Lufthansa rejoint l’aéroport de Saint-Louis, à l’île Maurice, depuis 2016. Les voyageurs peuvent espérer découvrir les couleurs de la plaine Chamarel à partir de 199,99 €, à condition de décoller depuis Munich, en Allemagne. Nice constitue l’unique aéroport français pour cette liaison opérée par le transporteur allemand. Mais le prix de départ est plus élevé, soit 249,99 €.

Jamaïque

Comment se démarquer sur le marché du low-cost long-courrier où la concurrence est déjà acharnée ? Réponse : proposer des destinations peu desservies. C’est le cas de la Jamaïque, que seules les compagnies américaines sont nombreuses à visiter. Depuis l’Europe, c’est une autre affaire, sauf avec la création de liaisons par Eurowings au départ de Cologne et Munich (Allemagne), à partir de 199,99 €. Le voyage sera effectué depuis Paris, à compter d’avril 2019, mais à un tarif plus élevé, à partir de 309,99 €.

République dominicaine

French Bee a démarré son activité en septembre 2016 en concrétisant une liaison depuis Paris-Orly jusqu’à Punta Cana, en République dominicaine, à partir de 270€ l’aller simple. La partie ouest de l’île d’Hispaniola est devenue un voyage prisé des longs-courriers low-cost. Eurowings s’y rend également, à partir de 199,99 € depuis l’Allemagne.